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【新品M】PARADISOパラディーゾ 秋冬物ゴルフジャケット
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￥1612税込
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商品の詳細
ブリヂストンPARADISOパラディーゾ 秋冬物ゴルフのジャケットです。
新品タグ付きです。
色はネイビーです。
サイズは女性用Mサイズです。
素材は表地ポリエステル１００％・裏地・ポリエステル１００％です。
防風素材です。
裏地はフリースのような素材で暖かいです＾＾
１４０００円＋税で１５４００円の品です。
＃パラディーゾ
＃ルコックゴルフ
＃フリース
＃ゴルフジャケット
種類...パンツ
種類...ポロシャツ
種類...シャツ
種類...ブルゾン
新品タグ付きです。
色はネイビーです。
サイズは女性用Mサイズです。
素材は表地ポリエステル１００％・裏地・ポリエステル１００％です。
防風素材です。
裏地はフリースのような素材で暖かいです＾＾
１４０００円＋税で１５４００円の品です。
＃パラディーゾ
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商品の説明
ブルゾン パラディーゾ PARADISO 2023 秋冬 新作 ゴルフウェア
パラディーゾ PARADISO メンズ ゴルフ ダウンジャケット 6SE01D
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