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【新品M】PARADISOパラディーゾ　秋冬物ゴルフジャケット

ルコックゴルフ

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【新品M】PARADISOパラディーゾ　秋冬物ゴルフジャケット
【新品M】PARADISOパラディーゾ　秋冬物ゴルフジャケット
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商品の詳細

ブリヂストンPARADISOパラディーゾ　秋冬物ゴルフのジャケットです。


新品タグ付きです。
色はネイビーです。
サイズは女性用Mサイズです。

素材は表地ポリエステル１００％・裏地・ポリエステル１００％です。
防風素材です。
裏地はフリースのような素材で暖かいです＾＾

１４０００円＋税で１５４００円の品です。

＃パラディーゾ
＃ルコックゴルフ
＃フリース
＃ゴルフジャケット
種類...パンツ
種類...ポロシャツ
種類...シャツ
種類...ブルゾン

商品の説明

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