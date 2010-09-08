シマノ(SHIMANO) ホイール WH-R501　エンド幅135mm対応

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商品の詳細

シマノ WH-R501クリンチャーロードホイール(8/9/10S)前後セットです。

※リアをエンド幅135㎜に変更済です。



〇対応カセットスプロケット

8/9/10スピード

※10Sはスペーサーが必要

〇フリー材質スティール

〇ハブ材質スティール

〇オーバーロックナット寸法（mm）

フロント100 ※リア135

〇ハブ軸長（mm）

フロント108 ※リア146

※シマノリペアパーツ ハブ軸146mmに変更して左右に調整間座2.3mmを入れエンド幅135mmにしています。

〇QR長（mm）

フロント133 リア163

〇リムタイプクリンチャー

〇リムサイズ622x15C（700C）

〇リム材質アルミ

〇リム高/幅（mm）24/20.8

〇スポーク数フロント20 リア24

〇スポーク太さ2.0

〇スポーク形状ラウンド

〇対応タイヤクリンチャー700C

〇推奨タイヤ幅19-28C

〇重量 フロント886g リア1082g



●走行距離 約8,000km

○個人で確認するレベルですが、目立つ振れは無く、回転も良好です。

〇ノーマルステッカー（レッド）は前後共に剝がしました。



※中古品のため、写真をよくご覧になり

納得いただけた方のみお買い求め下さい。