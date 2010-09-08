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シマノ(SHIMANO) ホイール WH-R501　エンド幅135mm対応

シマノ

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シマノ(SHIMANO) ホイール WH-R501　エンド幅135mm対応
シマノ(SHIMANO) ホイール WH-R501　エンド幅135mm対応
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

シマノ　WH-R501クリンチャーロードホイール(8/9/10S)前後セットです。
※リアをエンド幅135㎜に変更済です。

〇対応カセットスプロケット
　8/9/10スピード
　※10Sはスペーサーが必要
〇フリー材質スティール
〇ハブ材質スティール
〇オーバーロックナット寸法（mm）
　フロント100　※リア135
〇ハブ軸長（mm）
　フロント108　※リア146
※シマノリペアパーツ　ハブ軸146mmに変更して左右に調整間座2.3mmを入れエンド幅135mmにしています。
〇QR長（mm）
　フロント133　リア163
〇リムタイプクリンチャー
〇リムサイズ622x15C（700C）
〇リム材質アルミ
〇リム高/幅（mm）24/20.8
〇スポーク数フロント20　リア24
〇スポーク太さ2.0
〇スポーク形状ラウンド
〇対応タイヤクリンチャー700C
〇推奨タイヤ幅19-28C
〇重量　フロント886g　リア1082g

●走行距離　約8,000km
○個人で確認するレベルですが、目立つ振れは無く、回転も良好です。
〇ノーマルステッカー（レッド）は前後共に剝がしました。

※中古品のため、写真をよくご覧になり
納得いただけた方のみお買い求め下さい。

商品の説明

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