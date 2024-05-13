限定SALE【breckenridge】colorado U.S.A Lサイズ

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Fsolid

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商品の詳細

⬛︎商品
スキーウエアスノボーウエアスポーツウエア
creativeofficeskicorporation
designbyf.c.o.スノボアウタージャンパー
派手で目立つこと間違えなし
普通にアウターにも◎大きめサイズダボっと

オシャレ奇抜一点ものジャンパーウエア
デザイン性抜群派手カワ蛍光カラーフード
原宿古着ヴィンテージネオンマルチカラー
個性的派手ストライプ総柄矢印格子柄
スキースノボーウィンタースポーツ
人と被らないのでオススメです

#Rshopアウター一覧

⬛︎カラー
黒、黄緑、黄色、ピンク、オレンジ、紫

⬛︎sizeL（160-165）
着丈73
袖丈61
身幅59

平置き実寸
多少の誤差はご容赦ください。

⬛︎商品状態
目立った傷や汚れありません。
used品なので多少の使用感あります。

⬛︎送料無料匿名配送
1-2日で発送
遅れる場合はご連絡します。

商品の説明

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