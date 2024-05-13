限定SALE【breckenridge】colorado U.S.A Lサイズ

商品の詳細

⬛︎商品

スキーウエアスノボーウエアスポーツウエア

creativeofficeskicorporation

designbyf.c.o.スノボアウタージャンパー

派手で目立つこと間違えなし

普通にアウターにも◎大きめサイズダボっと



オシャレ奇抜一点ものジャンパーウエア

デザイン性抜群派手カワ蛍光カラーフード

原宿古着ヴィンテージネオンマルチカラー

個性的派手ストライプ総柄矢印格子柄

スキースノボーウィンタースポーツ

人と被らないのでオススメです



#Rshopアウター一覧



⬛︎カラー

黒、黄緑、黄色、ピンク、オレンジ、紫



⬛︎sizeL（160-165）

着丈73

袖丈61

身幅59



平置き実寸

多少の誤差はご容赦ください。



⬛︎商品状態

目立った傷や汚れありません。

used品なので多少の使用感あります。



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遅れる場合はご連絡します。