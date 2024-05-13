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adidasゴルフ アディダスゴルフシューズ ZG21モーション ボア メンズ
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商品の詳細
adidasゴルフ アディダス ゴルフシューズZG21モーションボアメンズ
￼￼
使用10回以下ほど
砂埃かぶっていますし
それなりに使用感ありますが
致命的な汚れや傷みはないかと思います＾＾
サイズ 28cm
カラーグレースリー
ZG21モーションの安定性や、さらに向上した快適性はもちろんPRIMEGREENリサイクルアッパーを採用。さらにBOA社とゴルフに適した性能として共同開発をした、TRI-WRAP(トライラップ)構造のクロージャーを搭載した、進化したミッドカットモデル
adidas
アディダス
golf
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ゴルフシューズ
ゼットジー
BOA
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使用10回以下ほど
砂埃かぶっていますし
それなりに使用感ありますが
致命的な汚れや傷みはないかと思います＾＾
サイズ 28cm
カラーグレースリー
ZG21モーションの安定性や、さらに向上した快適性はもちろんPRIMEGREENリサイクルアッパーを採用。さらにBOA社とゴルフに適した性能として共同開発をした、TRI-WRAP(トライラップ)構造のクロージャーを搭載した、進化したミッドカットモデル
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商品の説明
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アディダス ゴルフシューズ ZG21 MOTION | 【公式】アディダス ...
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