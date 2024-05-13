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adidasゴルフ　アディダスゴルフシューズ ZG21モーション ボア メンズ

アディダス

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adidasゴルフ　アディダスゴルフシューズ ZG21モーション ボア メンズ
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商品の詳細

adidasゴルフ　アディダス　ゴルフシューズZG21モーションボアメンズ

￼￼
使用10回以下ほど
砂埃かぶっていますし
それなりに使用感ありますが
致命的な汚れや傷みはないかと思います＾＾



サイズ　28cm
カラーグレースリー


ZG21モーションの安定性や、さらに向上した快適性はもちろんPRIMEGREENリサイクルアッパーを採用。さらにBOA社とゴルフに適した性能として共同開発をした、TRI-WRAP(トライラップ)構造のクロージャーを搭載した、進化したミッドカットモデル



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商品の説明

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