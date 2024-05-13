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キャロウェイ インナー付きスカート 花柄

キャロウェイゴルフ

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キャロウェイ インナー付きスカート 花柄
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商品の詳細

3.4回ほどラウンドで使用しました。
サイズが合わなくなったため、出品します。

中古品にご理解いただける方は、
是非よろしくお願いします^^

カラー···ブルー
種類···キュロット(スカートのように見えます)
　　✳︎インナー付き
サイズ···S
モデル年式···2020年

2020年に購入した際は18000円ぐらい
だったと思います。

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商品の説明

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