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キャロウェイ　レディースアイアン　REVA レバ

キャロウェイ

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キャロウェイ　レディースアイアン　REVA レバ
キャロウェイ　レディースアイアン　REVA レバ
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商品の詳細

種類···アイアン

CallawayREVAレディース用

アイアン5本セット(7/8/9/PW/SW)
シャフト　Ｌ　オリジナルカーボン
グリップ　純正
クラブハンド　右用

1年ほど使用いたしました。買い替えの為出品です。使用に伴う傷ははありますが、まだまだきれいだと思います。

種類···アイアン

商品の説明

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