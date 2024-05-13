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キャロウェイ レディースアイアン REVA レバ
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￥12250税込
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商品の詳細
CallawayREVAレディース用
アイアン5本セット(7/8/9/PW/SW)
シャフト Ｌ オリジナルカーボン
グリップ 純正
クラブハンド 右用
1年ほど使用いたしました。買い替えの為出品です。使用に伴う傷ははありますが、まだまだきれいだと思います。
種類···アイアン
商品の説明
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