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ROSASEN （ロサーセン） ポップコーン切り替え ノースリーブシャツ

ロサーセン

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1520税込

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ROSASEN （ロサーセン） ポップコーン切り替え ノースリーブシャツ
ROSASEN （ロサーセン） ポップコーン切り替え ノースリーブシャツ
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

●ポップコーン編み、鹿の子、インレーという異なる3つの組織で切り替えたタンクトップポロシャツ。
●胸に入った配色のラインがスポーティなデザイン。
●吸水速乾機能も備えながら、綿タッチの柔らかな素材感なので、Tシャツのようにさらっと着用できるアイテム。

〈素材〉【本体】綿50%/ポリエステル50%【リブ部分】綿50%/ポリエステル50%【ししゅう糸】(上糸)レーヨン100%
【下糸】ポリエステル100%
●サイズ:42（Lサイズ）
【L(42)サイズ】身丈63.5cm身幅47.5cmウエスト巾44cm肩幅35cm

☆新品未使用（タグ付）
☆定価：¥15,400（税込）
☆目立った汚れもありませんが、自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。

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商品の説明

ROSASEN （ロサーセン） ポップコーン切り替え ノースリーブシャツ
ROSASEN（レディース）ゴルフウェア 吸水 速乾 ポップコーン切替 ノースリーブシャツ 048-24571-013

ROSASEN （ロサーセン） ポップコーン切り替え ノースリーブシャツ
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