ROSASEN （ロサーセン） ポップコーン切り替え ノースリーブシャツ

商品の詳細

●ポップコーン編み、鹿の子、インレーという異なる3つの組織で切り替えたタンクトップポロシャツ。

●胸に入った配色のラインがスポーティなデザイン。

●吸水速乾機能も備えながら、綿タッチの柔らかな素材感なので、Tシャツのようにさらっと着用できるアイテム。



〈素材〉【本体】綿50%/ポリエステル50%【リブ部分】綿50%/ポリエステル50%【ししゅう糸】(上糸)レーヨン100%

【下糸】ポリエステル100%

●サイズ:42（Lサイズ）

【L(42)サイズ】身丈63.5cm身幅47.5cmウエスト巾44cm肩幅35cm



☆新品未使用（タグ付）

☆定価：¥15,400（税込）

☆目立った汚れもありませんが、自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。



#ロサーセン

#ROSASEN

#ゴルフニット

#ゴルフウェア

#トップス

#半袖ポロシャツ

#Ladys

#レディース

#オレンジ