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ROSASEN （ロサーセン） ポップコーン切り替え ノースリーブシャツ
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￥1520税込
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商品の詳細
●胸に入った配色のラインがスポーティなデザイン。
●吸水速乾機能も備えながら、綿タッチの柔らかな素材感なので、Tシャツのようにさらっと着用できるアイテム。
〈素材〉【本体】綿50%/ポリエステル50%【リブ部分】綿50%/ポリエステル50%【ししゅう糸】(上糸)レーヨン100%
【下糸】ポリエステル100%
●サイズ:42（Lサイズ）
【L(42)サイズ】身丈63.5cm身幅47.5cmウエスト巾44cm肩幅35cm
☆新品未使用（タグ付）
☆定価：¥15,400（税込）
☆目立った汚れもありませんが、自宅保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。
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商品の説明
ROSASEN（レディース）ゴルフウェア 吸水 速乾 ポップコーン切替 ノースリーブシャツ 048-24571-013
ROSASEN（レディース）ゴルフウェア 吸水 速乾 ポップコーン切替 ノースリーブシャツ 048-24571-019
ROSASEN（レディース）ゴルフウェア 吸水 速乾 ポップコーン切替 ノースリーブシャツ 048-24571-019
ROSASEN（レディース）ゴルフウェア 吸水 速乾 ポップコーン切替 ノースリーブシャツ 048-24571-019
ROSASENゴルフウェア 吸水 速乾 ポップコーン切替 ノースリーブシャツ ...
ROSASEN（レディース）ゴルフウェア 吸水 速乾 ポップコーン切替 ノースリーブシャツ 048-24571-013
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ロサーセン ROSASEN 近年 ポロシャツ ゴルフ ウエア ポップコーン切替 ...
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ROSASEN（レディース）ゴルフウェア 吸水 速乾 ポップコーン切替 ノースリーブシャツ 048-24571-013
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ロサーセン 近年 ポロシャツ ゴルフ ウエア ノースリーブシャツ L グレー 白
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□格安店□ ROSASENゴルフウェア ポップコーン切替ノースリーブ 045 ...
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