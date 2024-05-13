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スノーボードウェア レディースM ブランド:uss2
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商品の詳細
韓国ブランドuss2のスノーボードウェアパンツです。
パウダーガード付き。
ほつれ、引っ掛けのような部分と(右前ポケットと右足の脛部分)
ボタンが少し剥げているところがあります。
写真をご参考ください。(写真3.4枚目)
また、素人保管のためご理解頂けると幸いです。
サイズ表はuss2の類似品(スリムフィットタイプ)のものなので、ご参考までにお願い致します。
※出品は10月までを予定してます。
カラー：ブラック
使用期間：1シーズン
サイズ：M
パウダーガード付き。
ほつれ、引っ掛けのような部分と(右前ポケットと右足の脛部分)
ボタンが少し剥げているところがあります。
写真をご参考ください。(写真3.4枚目)
また、素人保管のためご理解頂けると幸いです。
サイズ表はuss2の類似品(スリムフィットタイプ)のものなので、ご参考までにお願い致します。
※出品は10月までを予定してます。
カラー：ブラック
使用期間：1シーズン
サイズ：M
商品の説明
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