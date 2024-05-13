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FOOTJOY フットジョイ ゴルフシューズ24cm美品

フットジョイ

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FOOTJOY フットジョイ ゴルフシューズ24cm美品
FOOTJOY フットジョイ ゴルフシューズ24cm美品
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商品の詳細

知人から譲ってもらったのですが、
サイズが合いませんでした。

中敷を変える予定だったらしく、
中敷き無しで譲り受けました。
傷やスレは無く大変美品です。
シルバーも意外と合わせやすいかと思います。
履き心地に定評があるフットジョイ、
いかがでしょうか。

サイズ···24〜24.5cm
素材···合成皮革
スパイクのタイプ···ソフトスパイク
着脱タイプ···ダイヤル式

商品の説明

FOOTJOY フットジョイ ゴルフシューズ24cm美品
FOOT JOY フットジョイ 98007J ゴルフシューズ emPOWER boa グリーン系 サイズ：24cm ランク：B 【中古】ゴルフウェア
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