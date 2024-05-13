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FOOTJOY フットジョイ ゴルフシューズ24cm美品
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￥1950税込
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商品の詳細
知人から譲ってもらったのですが、
サイズが合いませんでした。
中敷を変える予定だったらしく、
中敷き無しで譲り受けました。
傷やスレは無く大変美品です。
シルバーも意外と合わせやすいかと思います。
履き心地に定評があるフットジョイ、
いかがでしょうか。
サイズ···24〜24.5cm
素材···合成皮革
スパイクのタイプ···ソフトスパイク
着脱タイプ···ダイヤル式
サイズが合いませんでした。
中敷を変える予定だったらしく、
中敷き無しで譲り受けました。
傷やスレは無く大変美品です。
シルバーも意外と合わせやすいかと思います。
履き心地に定評があるフットジョイ、
いかがでしょうか。
サイズ···24〜24.5cm
素材···合成皮革
スパイクのタイプ···ソフトスパイク
着脱タイプ···ダイヤル式
商品の説明
FOOT JOY フットジョイ 98007J ゴルフシューズ emPOWER boa グリーン系 サイズ：24cm ランク：B 【中古】ゴルフウェア
美品 フットジョイ シューズ | フリマアプリ ラクマ
【未使用品】フットジョイ GREEN-JOYS ゴルフシューズ 24cm
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FootJoy - フットジョイのD.N.A BOAの24cm(レディース)中古の通販 by ...
美品‼️FOOTJOYゴルフシューズFREESTYLEフットジョイ
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