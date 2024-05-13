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バートン スノーボードブーツ
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￥4620税込
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商品の詳細
バートン スノーボードブーツ2015年モデル MOTO
サイズ···25〜25.5cm
購入後、数回使用。
転勤に伴い使用する機会がなくなったため出品いたします。
サイズ···25〜25.5cm
サイズ···25〜25.5cm
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商品の説明
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