バートン　スノーボードブーツ

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バートン

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商品の詳細

バートン　スノーボードブーツ2015年モデル　MOTO
サイズ···25〜25.5cm

購入後、数回使用。
転勤に伴い使用する機会がなくなったため出品いたします。

サイズ···25〜25.5cm

商品の説明

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