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ステルスドライバー　10.5° ヘッド単品

Ssolid

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ステルスドライバー　10.5° ヘッド単品
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商品の詳細

ステルスドライバー
ロフト　10.5°
未使用です。

ヘッド単品の販売です。ゼビオで購入しましたが、使用しないので出品します。

商品の説明

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