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★新品デルソル★ゴルフスカート大きいサイズ★3Lサイズ
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商品の詳細
人気のデルソルゴルフの
吸水速乾
夏生地軽量スカートです。
新品未使用タグ付き
品物に問題はありませんが
シワになっていますので
ご理解のほどよろしくお願いします。
インナーパンツなし
裏地なし
両すそがファスナーで
開けることができ
ビタミンカラーの
黄色がすごく綺麗です。
サイズ3L
スカート丈 45
ウエスト 89
ヒップ 109
裾幅 119
ポリエステル94%
ポリウレタン6%
(HPより)
定価 7,920円
#レディース大きいサイズ
#レディース大きいサイズゴルフウェア
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商品の説明
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