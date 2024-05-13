★新品デルソル★ゴルフスカート大きいサイズ★3Lサイズ

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Ssolid

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商品の詳細

人気のデルソルゴルフの
吸水速乾
夏生地軽量スカートです。

新品未使用タグ付き
品物に問題はありませんが
シワになっていますので
ご理解のほどよろしくお願いします。

インナーパンツなし
裏地なし
両すそがファスナーで
開けることができ
ビタミンカラーの
黄色がすごく綺麗です。

サイズ3L
スカート丈　45
ウエスト　89
ヒップ　109
裾幅　119
ポリエステル94%
ポリウレタン6%
(HPより)
定価　7,920円

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商品の説明

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