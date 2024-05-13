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最終値下げ！ エアズームペガサス37 フライイーズ 4E ワイド

ナイキ

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商品の詳細

軽いジョギングに10回程度履きました。

そのためソールはキレイな状態です。

手洗いで洗浄済みです。

サイズ27cm

商品の説明

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