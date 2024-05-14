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ADRER ヴィンテージメイクワイドテーパードデニム
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商品の詳細
カラー···ブルー
加工···ケミカルウォッシュ/ブリーチ
ゾゾタウンで購入し、数回着用しましたが、新品同様綺麗な状態です。
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商品の説明
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