送料込み　ヌーディージーンズ　KHAKI TIGHT アッシュグレー　W31

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nudiejeansのKAHKITIGHT

所々に汚れがありますがまだまだ着用できます。

お洗濯などで対応してください。



カラー

アッシュグレー



サイズ W31L32

ウエスト 78

股上 25

股下 70



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