送料込み　ヌーディージーンズ　KHAKI TIGHT アッシュグレー　W31

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ヌーディージーンズ

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nudiejeansのKAHKITIGHT
所々に汚れがありますがまだまだ着用できます。
お洗濯などで対応してください。

カラー
アッシュグレー

サイズ　W31L32
ウエスト　78
股上　　　25
股下　　　70

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商品の説明

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