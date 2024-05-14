become tree パンツ

商品の詳細

新品未使用

試着のみです

ウエストはタイトです



公式より自身で購入



大幅値下げは考えてません。

着用する事なさそうなので欲しい方がいれば



実物の画像はご要望があれば対応します



takuya∞

着用

UVERworld

becometree



専用、取置き、着画は不可