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【PUBLIC TOKYO】レザー巾着ショルダーバッグ
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￥2220税込
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商品の詳細
昨年名古屋の店舗で購入し、たまに使用していました。
日常的にブラッシングしていたので、レザーの状態はよく、綺麗にツヤが出ています。
⚠️
シボ感がある牛革なので傷などは目立ちませんが、使用に伴うシワ等はあるのでご留意ください。
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素材...本革
カラー...ブラック
サイズ...21cm×14cm×3cm
商品の説明
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