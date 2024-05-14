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【PUBLIC TOKYO】レザー巾着ショルダーバッグ

パブリックトウキョウ

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【PUBLIC TOKYO】レザー巾着ショルダーバッグ
【PUBLIC TOKYO】レザー巾着ショルダーバッグ
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商品の詳細

【PUBLICTOKYO】レザー巾着ショルダーバッグ

昨年名古屋の店舗で購入し、たまに使用していました。
日常的にブラッシングしていたので、レザーの状態はよく、綺麗にツヤが出ています。

⚠️
シボ感がある牛革なので傷などは目立ちませんが、使用に伴うシワ等はあるのでご留意ください。

\u003cSPEC\u003e
素材...本革
カラー...ブラック
サイズ...21cm×14cm×3cm

商品の説明

【PUBLIC TOKYO】レザー巾着ショルダーバッグ
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