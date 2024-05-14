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OAMC combat liner
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￥22749税込
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商品の詳細
柄・デザイン···刺繍
素材···ウール
ジップ・ボタン···ボタン留め
フード···フードなし
着丈約71cm、身幅約65cm、肩幅約48cm、袖丈約54cm
クリーニング済みです。
#OAMC
#JILSANDER
#PEACEMAKER
#lukemeier
商品の説明
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