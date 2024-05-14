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OAMC combat liner

オーエーエムシー

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商品の詳細

イタリア海軍のヴィンテージウールブランケットを使用したコンバットピースメーカーライナー

柄・デザイン···刺繍

素材···ウール
ジップ・ボタン···ボタン留め
フード···フードなし

着丈約71cm、身幅約65cm、肩幅約48cm、袖丈約54cm

クリーニング済みです。

#OAMC
#JILSANDER
#PEACEMAKER
#lukemeier

商品の説明

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