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Jeff Hamilton製 シカゴ ブルズ ジャケット

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Jeff Hamilton製 シカゴ ブルズ ジャケット
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商品の詳細

JeffHamilton製シカゴブルズジャケット
ChicagoBullsNBAジェフハミルトン
MichaelJordanマイケルジョーダン

10数年前にアメリカの免税店で購入しました。
あまり着ていませんが長い間、自宅保管していたのと高額になるのでクリーニングを出してから発送します。

よろしくお願いします。

商品の説明

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