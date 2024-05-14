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Jeff Hamilton製 シカゴ ブルズ ジャケット
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商品の詳細
JeffHamilton製シカゴブルズジャケット
ChicagoBullsNBAジェフハミルトン
MichaelJordanマイケルジョーダン
10数年前にアメリカの免税店で購入しました。
あまり着ていませんが長い間、自宅保管していたのと高額になるのでクリーニングを出してから発送します。
よろしくお願いします。
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商品の説明
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