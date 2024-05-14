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1990's \"banana republic\" linen shirt BLK
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商品の詳細
【サイズ】\u2028\u2028
表記サイズS(M〜L程度)
着丈\u202874cm
身幅\u202856cm
肩幅\u202850cm
袖丈\u2028\u202860cm
【年代】\u2028\u2028
90s
【素材】\u2028\u2028
100%LINEN
【生産国】\u2028\u2028
madein\u2028\u2028INDIA
【コンディション】
『A〜』
\u2028\u2028S:新品もしくはデッドストック。
\u2028A:使用感が無く、シミや汚れ、ダメージのない美品\u2028B:使用感はあるものの、目立つシミや汚れ、ダメージのない状態。\u2028
C:着用に支障は無いが、微細なシミや汚れ、ダメージがある状態。\u2028
D:着用に支障は無いが、目立つシミや汚れ、ダメージがある状態。\u2028※全て当店の基準によります。\u2028\u2028古着に理解のある方のみよろしくお願いします
ギャップ
バナリパ
バナナリパブリック
オールドギャップ
オールドバナリパ
90s
80s
00s
リネン
ブラック
CK
usa製
usa
シングルステッチ
OURLEGACYy2kdairiku
jeanpaulgaultierゴルチエグランジkiko
masuナンバーナイン
numbernineヒステリックグラマー
undercovertheelephant
アンカバ ficceイッセイ
ミハラ ヤスヒロヒッピー
blackmeansisseymiyake
80’s70’s00’sジャンポール
裏原milkboyミルクボーイ
sullen
デザイン個性的色落ちパッチワーク
加工ダメージクロスパール
ブリーチミリタリークラッシュ
ダブレット
kaiko
カイコ
auralee
オーラリー
f-lagstuf-f
phingerin
フィンガリン
studious
acne
jieda
namacheko
ナマチェコ
midorikawa
ミドリカワ
ourlegacy
johnlawrencesullivan
ジョンローレンスサリバン
サリバン
sullivan
kikokostadinov
ALLEGE
BLACKEYEPATCH
DAIRIKU
70s
表記サイズS(M〜L程度)
着丈\u202874cm
身幅\u202856cm
肩幅\u202850cm
袖丈\u2028\u202860cm
【年代】\u2028\u2028
90s
【素材】\u2028\u2028
100%LINEN
【生産国】\u2028\u2028
madein\u2028\u2028INDIA
【コンディション】
『A〜』
\u2028\u2028S:新品もしくはデッドストック。
\u2028A:使用感が無く、シミや汚れ、ダメージのない美品\u2028B:使用感はあるものの、目立つシミや汚れ、ダメージのない状態。\u2028
C:着用に支障は無いが、微細なシミや汚れ、ダメージがある状態。\u2028
D:着用に支障は無いが、目立つシミや汚れ、ダメージがある状態。\u2028※全て当店の基準によります。\u2028\u2028古着に理解のある方のみよろしくお願いします
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90s
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ブラック
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usa製
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シングルステッチ
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アンカバ ficceイッセイ
ミハラ ヤスヒロヒッピー
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80’s70’s00’sジャンポール
裏原milkboyミルクボーイ
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デザイン個性的色落ちパッチワーク
加工ダメージクロスパール
ブリーチミリタリークラッシュ
ダブレット
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カイコ
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フィンガリン
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ナマチェコ
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ミドリカワ
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ジョンローレンスサリバン
サリバン
sullivan
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ALLEGE
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DAIRIKU
70s
商品の説明
1990's
90's~ / 《BANANA REPUBLIC》black linen shirt | VANPELT
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