商品の詳細

【サイズ】\u2028\u2028



表記サイズS(M〜L程度)



着丈\u202874cm

身幅\u202856cm

肩幅\u202850cm

袖丈\u2028\u202860cm



【年代】\u2028\u2028



90s



【素材】\u2028\u2028



100%LINEN



【生産国】\u2028\u2028



madein\u2028\u2028INDIA



【コンディション】



『A〜』



\u2028\u2028S:新品もしくはデッドストック。

\u2028A:使用感が無く、シミや汚れ、ダメージのない美品\u2028B:使用感はあるものの、目立つシミや汚れ、ダメージのない状態。\u2028

C:着用に支障は無いが、微細なシミや汚れ、ダメージがある状態。\u2028

D:着用に支障は無いが、目立つシミや汚れ、ダメージがある状態。\u2028※全て当店の基準によります。\u2028\u2028古着に理解のある方のみよろしくお願いします







ギャップ

バナリパ

バナナリパブリック

オールドギャップ

オールドバナリパ

90s

80s

00s

リネン

ブラック

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usa製

usa

シングルステッチ

OURLEGACYy2kdairiku

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ミハラ ヤスヒロヒッピー

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デザイン個性的色落ちパッチワーク

加工ダメージクロスパール

ブリーチミリタリークラッシュ

ダブレット

kaiko

カイコ

auralee

オーラリー

f-lagstuf-f

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フィンガリン

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namacheko

ナマチェコ

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ミドリカワ

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ジョンローレンスサリバン

サリバン

sullivan

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