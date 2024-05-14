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1990's \"banana republic\" linen shirt BLK

バナナリパブリック

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1990's \
1990's \"banana republic\" linen shirt BLK
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商品の詳細

【サイズ】\u2028\u2028

表記サイズS(M〜L程度)

着丈\u202874cm
身幅\u202856cm
肩幅\u202850cm
袖丈\u2028\u202860cm

【年代】\u2028\u2028

90s

【素材】\u2028\u2028

100%LINEN

【生産国】\u2028\u2028

madein\u2028\u2028INDIA

【コンディション】

『A〜』

\u2028\u2028S:新品もしくはデッドストック。
\u2028A:使用感が無く、シミや汚れ、ダメージのない美品\u2028B:使用感はあるものの、目立つシミや汚れ、ダメージのない状態。\u2028
C:着用に支障は無いが、微細なシミや汚れ、ダメージがある状態。\u2028
D:着用に支障は無いが、目立つシミや汚れ、ダメージがある状態。\u2028※全て当店の基準によります。\u2028\u2028古着に理解のある方のみよろしくお願いします



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商品の説明

1990's \
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