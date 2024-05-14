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Dickies ダブルニー ロイヤルブルー
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商品の詳細
カラー···ブルー
Dickiesダブルニーのロイヤルブルーです。
試着の際に1度だけ着用しましたがとても綺麗です
目立った汚れ、傷はありません。
復刻カラーです。
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商品の説明
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