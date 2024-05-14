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ballaholic anywhere pants ポーラホリック　Mサイズ

ボーラホリック

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商品の詳細

ballaholicのエニウェアパンツ　Mサイズ
カラーはモスグリーン(グレーに近いダークグリーン)です。
ウエスト37丈95

裾に脱ぎ履きしやすいジップ付き(今年の物にはついておりません)

丁寧に扱っておりましたので状態良好です。

ご検討よろしくお願い致します。

商品の説明

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