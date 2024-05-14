Guess jeans 極厚極太バギー!!kids!!mid90s!!!!!

商品の詳細

Silvertabよりもより悪いのはguessですね。皆大好きGuessです!!!!

これで行くしか無いんじゃないでしょうか？

サイズも丁度いいですよ!!

何時までも異端でいけるのでは無いでしょうか？

状態悪くないですがボロボロになっても格好良さそうです!!!

ポケットもカーゴのようなデカいの付いてて酒瓶も余裕で入ります!!!

デカく太く人生イキましょう!!!

ごんぶと!!!!!

素人寸法ですがウエスト37、股上34、股下48、わたり33、裾幅27くらいです!!!!!!!!Y2K!!!!!!!!!!一年中履けますよ!!!!!!



ゲスカルバンクライckhiphoprapteesbaggytoxgoラッパーstreetpopeyegoout2nd5lackマリテ＋フランソワ・ジルボー​MarithéFrançoisGirbaud言いたいことも言えないこんな世の中じゃPOISON実家帰れスタイリスト私物newjackswingkidslarryclark舐達麻stayhomeステイホームjasondillbreakfastclubblacklivesmattermid90s

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