CAMP7 クライミングパンツ ワークパンツ コーデュラ オリーブ XL

商品の詳細

CAMP7

キャンプ7

クライミングパンツ

メンズ 全4色





品番：CP-4112101

カラー：オリーブ

価格：￥7,700(税込)

サイズ：XL



CAMP7(キャンプ7)のクライミングパンツ

CORDURA糸を使用し頑丈な生地に仕上げた動きやすいクライミングパンツ。バックル付きのベルトがデザインのアクセント。近年トレントのアウトドアの雰囲気を落とし込んだ1本。春先から秋にかけてはトレーナーやパーカー、Tシャツにシンプルな着合わせでもサマになりますし、寒い季節にはアウターにマウンテンパーカーやダウンジャケットを合わせると本格的なアウトドアスタイルが完成。







新品未使用(タグ付き)ですが、自宅クローゼットでの保管になりますので、店頭販売と同様な完璧な状態を求める方はご遠慮下さい。

あくまでも中古品である事をご理解頂ける方の購入をお願い致します。



発送は簡易包装にて対応予定です。

出来るだけ小さく折りたたみますので、その際にできるシワ等はご了承下さい。

ネコポス、または宅急便コンパクト専用BOXに入らないものは、リサイクルダンボールを使用しますので、その旨もご理解頂ける方の購入をお願い致します。













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