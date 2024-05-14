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特価❤️ 00s Y2K LEE フレアデニムパンツ ブーツカット
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￥1824税込
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商品の詳細
綺麗な縦落ちとヒゲが入ったフレアデニムです
リベットやダブルステッチ
片ツメのユニバーサルジップなど
拘りが詰まった一本です
MADEINJAPAN
シンプルなアメカジコーデ好きな方
よかったらどうぞ❤️
サイズ W31
ウエスト 約84
股上 約24
股下 約79
総丈 約103
174の63で丁度いいサイズ感です
POLOSPORTラルフローレンランズエンドnikenewbalanceadidasneedles古着 グランジ ユーロ フレンチ チャンピオン ラッセルRRL80s90stommyノーティカ 古着 あいみょんMIXノースフェイス パタゴニアシュプリーム コロンビアCKDKNYNIKEARMYファセッタズム hiphopNFLオフホワイトTECKスラッシャー カーハート アンリアレイジ ACGSTUSSYLEE llbeanchapsPOLOSPORTNAUTICAティンバーランド GAPOLDNAVYラコステ エディバウアー ディッキーズ NBAリメイクアカデミクス クロスカラーズ メッカ 555soulリーバイス ラングラーNAUTICAジョーダン USAFUBUsupremeKITHNASスケート ストリートブルックスブラザーズ 2PAChiphopDKNYショーンジョン ロカウエアDAIWAPIER39TECKアークテリクスMASU軍 ミリタリーY2KTECKsacaiCPACGマーモットコロンビアRRLリーバイス LEEヴィンテージ 90sUSARUGBYウールリッチタウンクラフト JCPENNYキャピタル LANYBIGMACドメブラ ネオンサイン JIEDAアンユーズド サスクワッチファブリックス ネペンテス URUマルジェラコムデギャルソン アワーレガシー グラフィック メッセンジャーバッグ ゴルチエ ベルサーチ ドリスヴァンノッテン ジェイクルー マルニ archive517ブーツカット
リベットやダブルステッチ
片ツメのユニバーサルジップなど
拘りが詰まった一本です
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シンプルなアメカジコーデ好きな方
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総丈 約103
174の63で丁度いいサイズ感です
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商品の説明
70年代 Lee RIDERS リーライダース 202 ブーツカット フレア ...
80's Lee/リー 200 ブーツカット フレア デニムパンツ USA製 220918
80's Lee/リー 200 ブーツカット フレア デニムパンツ USA製 220918
1980's Lee 202 ヴィンテージ ブーツカット フレアデニムパンツ ...
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在庫僅少】 〈希少〉Levi's リーバイス ビンテージ デニム 裏J09 W32 ...
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Lee（リー）の「【Lee】70'sフレアデニムパンツ（デニムパンツ）」 - WEAR
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