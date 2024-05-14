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特価❤️ 00s Y2K LEE フレアデニムパンツ　ブーツカット

リー

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1824税込

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特価❤️ 00s Y2K LEE フレアデニムパンツ　ブーツカット
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商品の詳細

綺麗な縦落ちとヒゲが入ったフレアデニムです

リベットやダブルステッチ

片ツメのユニバーサルジップなど

拘りが詰まった一本です

MADEINJAPAN

シンプルなアメカジコーデ好きな方

よかったらどうぞ❤️


サイズ　W31

ウエスト　約84

股上　　　約24

股下　　　約79

総丈　　　約103


174の63で丁度いいサイズ感です



POLOSPORTラルフローレンランズエンドnikenewbalanceadidasneedles古着　グランジ　ユーロ　フレンチ　チャンピオン　ラッセルRRL80s90stommyノーティカ　古着　あいみょんMIXノースフェイス　パタゴニアシュプリーム　コロンビアCKDKNYNIKEARMYファセッタズム　hiphopNFLオフホワイトTECKスラッシャー　カーハート　アンリアレイジ　ACGSTUSSYLEE　llbeanchapsPOLOSPORTNAUTICAティンバーランド　GAPOLDNAVYラコステ　エディバウアー　ディッキーズ　NBAリメイクアカデミクス　クロスカラーズ　メッカ　555soulリーバイス　ラングラーNAUTICAジョーダン　USAFUBUsupremeKITHNASスケート　ストリートブルックスブラザーズ　2PAChiphopDKNYショーンジョン　ロカウエアDAIWAPIER39TECKアークテリクスMASU軍　ミリタリーY2KTECKsacaiCPACGマーモットコロンビアRRLリーバイス　LEEヴィンテージ　90sUSARUGBYウールリッチタウンクラフト　JCPENNYキャピタル　LANYBIGMACドメブラ　ネオンサイン　JIEDAアンユーズド　サスクワッチファブリックス　ネペンテス　URUマルジェラコムデギャルソン　アワーレガシー　　グラフィック　メッセンジャーバッグ　ゴルチエ　ベルサーチ　ドリスヴァンノッテン　ジェイクルー　マルニ　archive517ブーツカット

商品の説明

特価❤️ 00s Y2K LEE フレアデニムパンツ　ブーツカット
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特価❤️ 00s Y2K LEE フレアデニムパンツ　ブーツカット
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