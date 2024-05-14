特価❤️ 00s Y2K LEE フレアデニムパンツ　ブーツカット

商品の詳細

綺麗な縦落ちとヒゲが入ったフレアデニムです



リベットやダブルステッチ



片ツメのユニバーサルジップなど



拘りが詰まった一本です



MADEINJAPAN



シンプルなアメカジコーデ好きな方



よかったらどうぞ❤️





サイズ W31



ウエスト 約84



股上 約24



股下 約79



総丈 約103





174の63で丁度いいサイズ感です







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