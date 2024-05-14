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karim hadjab 4seasons ジャケット
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商品の詳細
karimhadjabの
4seasonsジャケット
染料を四季を通じた外気に晒すことで
不規則な柄をつくりだす、
同じものが二つとない芸術とも言える逸品。
なかでも当品は目玉として
ピックアップされていたものです。
当品は未使用のまま保管しております。
購入surrbylaila
11万円程度
4seasonsジャケット
染料を四季を通じた外気に晒すことで
不規則な柄をつくりだす、
同じものが二つとない芸術とも言える逸品。
なかでも当品は目玉として
ピックアップされていたものです。
当品は未使用のまま保管しております。
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11万円程度
商品の説明
Indigo Cotton Twill Double Breasted Work Jacket
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