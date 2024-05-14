karim hadjab 4seasons ジャケット

商品の詳細

karimhadjabの

4seasonsジャケット



染料を四季を通じた外気に晒すことで

不規則な柄をつくりだす、

同じものが二つとない芸術とも言える逸品。

なかでも当品は目玉として

ピックアップされていたものです。



当品は未使用のまま保管しております。



購入surrbylaila

11万円程度