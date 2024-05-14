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karim hadjab 4seasons ジャケット

マルタンマルジェラ

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karim hadjab 4seasons ジャケット
karim hadjab 4seasons ジャケット
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商品の詳細

karimhadjabの
4seasonsジャケット

染料を四季を通じた外気に晒すことで
不規則な柄をつくりだす、
同じものが二つとない芸術とも言える逸品。
なかでも当品は目玉として
ピックアップされていたものです。

当品は未使用のまま保管しております。

購入surrbylaila
11万円程度

商品の説明

karim hadjab 4seasons ジャケット
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