needles トラックパンツ

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商品の詳細

Needles×STUDIOUS



トラックパンツ

グレー✖️紺



前面と後面でジャージの素材が違います。



前側はジャージ

後側はスウェット生地になります





3回ほど着用しただけなので

汚れやほつれなどは一切ございません。

裾上げありません。