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needles トラックパンツ
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商品の詳細
Needles×STUDIOUS
トラックパンツ
グレー✖️紺
前面と後面でジャージの素材が違います。
前側はジャージ
後側はスウェット生地になります
3回ほど着用しただけなので
汚れやほつれなどは一切ございません。
裾上げありません。
トラックパンツ
グレー✖️紺
前面と後面でジャージの素材が違います。
前側はジャージ
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商品の説明
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