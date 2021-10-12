needles トラックパンツ

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ニードルス

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商品の詳細

Needles×STUDIOUS

トラックパンツ
　グレー✖️紺

前面と後面でジャージの素材が違います。

前側はジャージ　
後側はスウェット生地になります


3回ほど着用しただけなので
汚れやほつれなどは一切ございません。
裾上げありません。

商品の説明

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