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Studious x Needles Track Pant BLACK M

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商品の詳細

【値下げ交渉はお断りしている商品です。即購入OKです。】

23SS、NEEDLESで定番のトラックパンツをStudious別注カラーでリリースされた商品です。ネットですぐ完売したブラックのMサイズです。

光沢のあるジャージ生地で、スポーティなデザインの一方でラグジュアリーな艶感も合わせ持つ、ファッション性の高いアイテムです。透け感はなく裏地もありませんが、伸縮性も抜群な商品です。

【サイズ】
総丈：103cm
ウエスト：70〜106cm
裾周り：50cm

商品の説明

Studious x Needles Track Pant BLACK M
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