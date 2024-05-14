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Studious x Needles Track Pant BLACK M
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商品の詳細
【値下げ交渉はお断りしている商品です。即購入OKです。】
23SS、NEEDLESで定番のトラックパンツをStudious別注カラーでリリースされた商品です。ネットですぐ完売したブラックのMサイズです。
光沢のあるジャージ生地で、スポーティなデザインの一方でラグジュアリーな艶感も合わせ持つ、ファッション性の高いアイテムです。透け感はなく裏地もありませんが、伸縮性も抜群な商品です。
【サイズ】
総丈：103cm
ウエスト：70〜106cm
裾周り：50cm
23SS、NEEDLESで定番のトラックパンツをStudious別注カラーでリリースされた商品です。ネットですぐ完売したブラックのMサイズです。
光沢のあるジャージ生地で、スポーティなデザインの一方でラグジュアリーな艶感も合わせ持つ、ファッション性の高いアイテムです。透け感はなく裏地もありませんが、伸縮性も抜群な商品です。
【サイズ】
総丈：103cm
ウエスト：70〜106cm
裾周り：50cm
商品の説明
Studious x Needles Track Pant BLACK M | tradexautomotive.com
Studious x Needles Track Pant BLACK M
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Studious x Needles Track Pant BLACK M
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Studious x Needles Track Pant BLACK M-
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別注 Track Pant STRAIGHT｜STUDIOUS
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〈別注〉Track Pant NARROW
Needles - Needles x STUDIOUS H.D Track Pants blackの通販 by take's ...