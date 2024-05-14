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NEEDLES Track Pant ナロー ジーンズファクトリー別注
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￥8170税込
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商品の詳細
EXCLUSIVECOLLECTION
JF別注モデル。インラインにもないビビットなカラーがイケてます。
トーンの重くなりがちなこれからの季節のサシ色にオススメです。
もちろん白Tとのコンビも爽やか相乗効果で相性抜群。
意外やコーデしやすいナイスなカラーです。
モデル
：JO442-JF
シルエット
：ナロー
カラー
：LIGHTBLUE/PINK
サイズ
：XS
：股下70cm裾幅19cm
状態
：試着のみ。
他にもトラックシリーズ出品中です。
よろしければご覧ください！
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商品の説明
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