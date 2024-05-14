NEEDLES Track Pant ナロー ジーンズファクトリー別注

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商品の詳細

NEEDLES×JEANSFACTORY2022SS

EXCLUSIVECOLLECTION



JF別注モデル。インラインにもないビビットなカラーがイケてます。

トーンの重くなりがちなこれからの季節のサシ色にオススメです。

もちろん白Tとのコンビも爽やか相乗効果で相性抜群。

意外やコーデしやすいナイスなカラーです。



モデル

：JO442-JF

シルエット

：ナロー

カラー

：LIGHTBLUE/PINK

サイズ

：XS

：股下70cm裾幅19cm

状態

：試着のみ。



他にもトラックシリーズ出品中です。

よろしければご覧ください！





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