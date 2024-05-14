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HUF新品未使用 チノショーツ
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商品の詳細
ブランド:HUF
カラー:beige
サイズ:W32
└ウエスト平置き42cm
└股上26cm
└股下24cm
└わたり30cm
└裾幅27.5cm
※モデル173cm:64kg
状態:美中古。汚れ傷はありません。
コメント:
チノショーツになります。
#huf#carhartt#stussy
カラー:beige
サイズ:W32
└ウエスト平置き42cm
└股上26cm
└股下24cm
└わたり30cm
└裾幅27.5cm
※モデル173cm:64kg
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チノショーツになります。
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商品の説明
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