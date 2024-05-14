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HUF新品未使用　チノショーツ

ハフ

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商品の詳細

ブランド:HUF
カラー:beige
サイズ:W32
└ウエスト平置き42cm
└股上26cm
└股下24cm
└わたり30cm
└裾幅27.5cm

※モデル173cm:64kg

状態:美中古。汚れ傷はありません。

コメント:
チノショーツになります。

#huf#carhartt#stussy

商品の説明

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