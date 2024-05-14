裾ジップ スタッズ 00s ブラックフレアパンツ グランジ パンク Y2K

商品の詳細

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【item】



裾ジップ スタッズ

フレア ブーツカット ベルボトム



【material】



cotton100%



【color】



black



【size】



サイズ表記 M

実寸 (平置き)

ウエスト約80cm

総丈約101cm

股上約23.5cm

股下約77cm

ワタリ幅約27.5cm

すそ幅約20〜25cm(ジップで調整可能)

(素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい)



【condition】



多少の使用感はありますが、

特に目立つような破れや汚れはありません。



あくまで中古品の為、古着にご理解ある方のみ

ご購入くださいますようお願い致します。