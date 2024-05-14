- 当日発送
- 送料無料
裾ジップ スタッズ 00s ブラックフレアパンツ グランジ パンク Y2K
- 販売価格 ：
-
￥2035税込
- 獲得ポイント ：
- 75ポイント
サイズ
当日発送可 (14:00までのご注文が対象)
- ※
ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
詳しくはこちらよりご確認ください。
利用可
- ※
ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
詳しくはこちらよりご確認ください。
商品の詳細
ご覧いただきありがとうございます。
フェアリーグランジfairygrungemcblingマクブリングY2KpunkrockロックヒッピーLevi'sリーバイス517646684ストリートテックtechサイバーモードパンクVintageヴィンテージビンテージarchiveアーカイブoldオールドミリタリー軍モノ60s70s80s90s00s個性的な古着を中心に出品していきますので、宜しくお願い致します
【item】
裾ジップ スタッズ
フレア ブーツカット ベルボトム
【material】
cotton100%
【color】
black
【size】
サイズ表記 M
実寸 (平置き)
ウエスト約80cm
総丈約101cm
股上約23.5cm
股下約77cm
ワタリ幅約27.5cm
すそ幅約20〜25cm(ジップで調整可能)
(素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい)
【condition】
多少の使用感はありますが、
特に目立つような破れや汚れはありません。
あくまで中古品の為、古着にご理解ある方のみ
ご購入くださいますようお願い致します。
フェアリーグランジfairygrungemcblingマクブリングY2KpunkrockロックヒッピーLevi'sリーバイス517646684ストリートテックtechサイバーモードパンクVintageヴィンテージビンテージarchiveアーカイブoldオールドミリタリー軍モノ60s70s80s90s00s個性的な古着を中心に出品していきますので、宜しくお願い致します
【item】
裾ジップ スタッズ
フレア ブーツカット ベルボトム
【material】
cotton100%
【color】
black
【size】
サイズ表記 M
実寸 (平置き)
ウエスト約80cm
総丈約101cm
股上約23.5cm
股下約77cm
ワタリ幅約27.5cm
すそ幅約20〜25cm(ジップで調整可能)
(素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい)
【condition】
多少の使用感はありますが、
特に目立つような破れや汚れはありません。
あくまで中古品の為、古着にご理解ある方のみ
ご購入くださいますようお願い致します。
商品の説明
00s Y2K 襤褸 ボロ グランジ パンク デニム フレアパンツ ベルボトム ...
00s Y2K 襤褸 ボロ グランジ パンク デニム フレアパンツ ベルボトム ...
00s Y2K ギミック カーゴパンツ ボンテージ スタッズ Dカン ジップ ...
Y2K 00s フレアパンツ 70s ロック グランジ-
00s Y2K 襤褸 ボロ グランジ パンク デニム フレアパンツ ベルボトム ...
Y2K 00s フレアパンツ 70s ロック グランジ-
d.i.a ダイア クラッシュデニム ダメージ加工 汚れ加工 Y2K ギャルの ...
y2k ギミック テック ローライズカーゴパンツ フェアリーグランジ ...
ジップチェーンカーゴパンツ | burlesque
Y2Kファッション 平成レトロ グランジ デザインパンツ ロングパンツ ...
ひび割れ加工 00sアーカイブ フレアジーンズ ベルボトムデニムパンツ Y2K-
d.i.a ダイア クラッシュデニム ダメージ加工 汚れ加工 Y2K ギャルの ...
ジップチェーンカーゴパンツ | burlesque
☆正規品新品未使用品 レザーサイドジップフレアパンツ スタッツ y2k ...
メンズ・パンツ・デニム/ジーンズのデイリーランキング
-
-
-
-
-
4
グラミチ NNパンツ チャコール
チノパン
￥1,872
-