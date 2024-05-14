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裾ジップ スタッズ 00s ブラックフレアパンツ グランジ パンク Y2K
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【item】

裾ジップ　スタッズ
フレア　ブーツカット　ベルボトム

【material】

cotton100%

【color】

black

【size】

サイズ表記　M
実寸　(平置き)
ウエスト約80cm
総丈約101cm
股上約23.5cm
股下約77cm
ワタリ幅約27.5cm
すそ幅約20〜25cm(ジップで調整可能)
(素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい)

【condition】

多少の使用感はありますが、
特に目立つような破れや汚れはありません。

あくまで中古品の為、古着にご理解ある方のみ
ご購入くださいますようお願い致します。

商品の説明

00s Y2K 襤褸 ボロ グランジ パンク デニム フレアパンツ ベルボトム ...
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