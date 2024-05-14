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70’s ビンテージ/French Marine Sneaker(B)
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￥1512税込
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商品の詳細
【model】
70sFrenchMarineSneaker(B)
【Brand】ナシ
【年代】1960’s〜
【color】Navy
【素材】cotton
【生産地】france
【size表記】41
【size実寸】25.5〜26.0cm
・内寸/約26.0cm
・アウトソール/約27.5cm
【詳細】
こちらは
1960’s後半の
FrenchMarineSneakerになります。
人気のFrenchMarineですが、
夏の定番で
毎年人気と共に品薄状態
是非この機会にGetしてみて下さい！
ソールにサイズ表記アリ！
スタイリッシュに履きこなせます。
こちらの商品は年々
人気が高まり続ける
商品になります。
興味のある方は
この機会をお見逃し無く。
【CONDITION】
商品はDeadStock/未使用ですが、
Used品(古着)の為、
汚れ・シミ・日焼け等も見られます。
古い商品になりますので
ご理解の上、ご購入をお願いします。
70sFrenchMarineSneaker(B)
【Brand】ナシ
【年代】1960’s〜
【color】Navy
【素材】cotton
【生産地】france
【size表記】41
【size実寸】25.5〜26.0cm
・内寸/約26.0cm
・アウトソール/約27.5cm
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FrenchMarineSneakerになります。
人気のFrenchMarineですが、
夏の定番で
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商品はDeadStock/未使用ですが、
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商品の説明
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