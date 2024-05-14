70’s ビンテージ/French Marine Sneaker(B)

商品の詳細

【model】

70sFrenchMarineSneaker(B)

【Brand】ナシ

【年代】1960’s〜

【color】Navy

【素材】cotton

【生産地】france

【size表記】41

【size実寸】25.5〜26.0cm

・内寸/約26.0cm

・アウトソール/約27.5cm



【詳細】

こちらは

1960’s後半の

FrenchMarineSneakerになります。



人気のFrenchMarineですが、

夏の定番で

毎年人気と共に品薄状態

是非この機会にGetしてみて下さい！



ソールにサイズ表記アリ！

スタイリッシュに履きこなせます。



こちらの商品は年々

人気が高まり続ける

商品になります。

興味のある方は

この機会をお見逃し無く。



【CONDITION】

商品はDeadStock/未使用ですが、

Used品(古着)の為、

汚れ・シミ・日焼け等も見られます。

古い商品になりますので

ご理解の上、ご購入をお願いします。