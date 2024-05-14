○リーバイス 702 革タブ W31 L32

商品の詳細

管理番号#1006★1



⚠︎事前にプロフィールの方御確認ください。

取引の際の注意事項、値下げ等について記載しております。



《素人採寸故、多少の誤差は御容赦ください》採寸は平置にて計っており、着る時は生地のストレッチで大きいサイズまで大丈夫な場合が多いです。



サイズ:W31L32

ウエスト:78cm

股上:26cm

股下:66cm

裾幅:40cm



《着用回数、購入時期、体型等の質問はお受けしておりません》



値下希望の方はフォロー割引が適用出来ます。

¥10000以上→¥1000引き

¥4001〜¥9999→¥500引き

¥3001〜¥4000→¥300引き

¥2001～¥3000→¥200引き

¥1001〜¥2000→¥100引き

¥1000以下→値引き無し



↑上記以外の値下はお受けしておりません。

「○円で即決します」というコメントについてもお断りさせて頂きますので御遠慮ください。



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