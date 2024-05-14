supreme カーゴパンツ Lサイズ 21ss

商品の詳細

閲覧いただきありがとうございます。

Supremeonlineにて購入した商品になります。

2.3回ほど着用しておりますが、

目立った傷汚れ等なく綺麗な状態かと思います。



すり替え等防止の為、キャンセル返品は承れませんのでご了承下さい。



【商品名】

MeshPocketBeltedCargoPant



【サイズ/カラー】

L/Black



【状態】

2.3回着用



【付属品】

購入時に付属していた袋に入れ発送致します。



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