supreme カーゴパンツ Lサイズ 21ss

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シュプリーム

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商品の詳細

閲覧いただきありがとうございます。
Supremeonlineにて購入した商品になります。
2.3回ほど着用しておりますが、
目立った傷汚れ等なく綺麗な状態かと思います。

すり替え等防止の為、キャンセル返品は承れませんのでご了承下さい。

【商品名】
MeshPocketBeltedCargoPant

【サイズ/カラー】
L/Black

【状態】
2.3回着用

【付属品】
購入時に付属していた袋に入れ発送致します。

#シュプ#シュプリーム

商品の説明

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