N.HOOLYWOOD × CHAMPION SWEATPANTS

商品の詳細

N.HOOLYWOOD×CHAMPION/C8-W228SWEATPANTS(Green)



サイズm

ウエスト74cm〜/股上27cm/股下81cm

ワタリ27cm/裾幅24cm



数回着用しましたが目立った汚れ等はなくまだまだ履いていただける状態です



即購入可能