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Mサイズ テンダーロイン デニム ヘリンボーン コート ジャケット

テンダーロイン

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Mサイズ テンダーロイン デニム ヘリンボーン コート ジャケット
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商品の詳細

23SSテンダーロインDENIMHBCOAT\u2028⁡\u2028エンジニアコートをベースとしたアイテムで、ノーカラー、フロント両サイドに付いた大きめのパッチポケットが特徴的。\u2028今シーズンのメインファブリックのひとつであるヘリンボーンデニムを全面に使用。\u2028

サイズM
着丈99身幅67肩幅56袖丈54

目立つダメージなく美品です。

商品の説明

Mサイズ テンダーロイン デニム ヘリンボーン コート ジャケット ...
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