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Mサイズ テンダーロイン デニム ヘリンボーン コート ジャケット
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商品の詳細
23SSテンダーロインDENIMHBCOAT\u2028\u2028エンジニアコートをベースとしたアイテムで、ノーカラー、フロント両サイドに付いた大きめのパッチポケットが特徴的。\u2028今シーズンのメインファブリックのひとつであるヘリンボーンデニムを全面に使用。\u2028
サイズM
着丈99身幅67肩幅56袖丈54
目立つダメージなく美品です。
サイズM
着丈99身幅67肩幅56袖丈54
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商品の説明
Mサイズ テンダーロイン デニム ヘリンボーン コート ジャケット ...
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テンダーロイン TENDERLOIN ヘリンボーンエンジニアコートM
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新品未使用 Mサイズ テンダーロイン デニム ジャケット ウォッシュ ...
19AW Mサイズ テンダーロイン デニム ジャケット ウォッシュ ブラック
テンダーロイン TENDERLOIN ヘリンボーンエンジニアコートM
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