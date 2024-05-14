Mサイズ テンダーロイン デニム ヘリンボーン コート ジャケット ...

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商品の詳細

23SSテンダーロインDENIMHBCOAT\u2028⁡\u2028エンジニアコートをベースとしたアイテムで、ノーカラー、フロント両サイドに付いた大きめのパッチポケットが特徴的。\u2028今シーズンのメインファブリックのひとつであるヘリンボーンデニムを全面に使用。\u2028



サイズM

着丈99身幅67肩幅56袖丈54



目立つダメージなく美品です。