bigboyコーデュロイパンツ

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ポーラースケートカンパニー

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商品の詳細

金欠なので泣く泣く出品致します。
旧型+コーデュロイ生地のXLと中々出回らないので、お値段は張りますが品質は間違い無いです。
中々売れなかったら自分で履きます

柄・デザイン···無地
カラー···ブラック
パンツ丈···フルレングス
素材···コーデュロイ
シルエット···ワイド
股上···レギュラー
季節感···春、夏、秋、冬

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商品の説明

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