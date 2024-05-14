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ヴィンテージ Arrow 50s-60s 開襟シャツ ループカラー

アロー

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ヴィンテージ Arrow 50s-60s 開襟シャツ ループカラー
ヴィンテージ Arrow 50s-60s 開襟シャツ ループカラー
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商品の詳細

特徴からして50-60sと思われるArrowのシャツです。50s辺りに多くみられるループカラーになっています。
ボックスカットになっており、時代を感じさせない着やすい作りです。
ボタンホールに若干のほつれがありますが、使用上は問題ありません。

ヴィンテージ品ですので、画像で良くご確認をお願い致します。

表記サイズM
着丈76
身幅53
袖丈60
肩幅24

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#ミズシマの古着

関連キーワード:
TommyJeans,RalphLauren,Nautica,Guess,CalvinKlein,Gap,Abercrombie\u0026Fitch,Levi's,Champion,FILA,BrooksBrothers

カラー···グリーン
袖丈···長袖
柄・デザイン···チェック
襟···オープンカラー(開襟)

商品の説明

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