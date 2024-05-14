ヴィンテージ Arrow 50s-60s 開襟シャツ ループカラー

商品の詳細

特徴からして50-60sと思われるArrowのシャツです。50s辺りに多くみられるループカラーになっています。

ボックスカットになっており、時代を感じさせない着やすい作りです。

ボタンホールに若干のほつれがありますが、使用上は問題ありません。



ヴィンテージ品ですので、画像で良くご確認をお願い致します。



表記サイズM

着丈76

身幅53

袖丈60

肩幅24



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#ミズシマの古着



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カラー···グリーン

袖丈···長袖

柄・デザイン···チェック

襟···オープンカラー(開襟)