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Jordan x PSG ストライクパンツ M

ジョーダン

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商品の詳細

ジョーダンxパリサンジェルマンのストライクパンツです。

新品未使用です。タグ付きです。
新品未使用はかなり希少だと思います。

サイズ　M

商品の説明

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