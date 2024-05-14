needles 15ss Track Pant ストレート

商品の詳細

カラー···パープル



needles15ssのトラックパンツです。シルエットはストレートで今では希少かと思います。

昨年こちらで購入しましたが、最近履いていないため出品します。目立った傷や汚れはありませんが、あくまでも古着であることをご了承のうえ、お買い求めください。



サイズ(素人計測)



股上約33cm

股下約73cm

総丈約101cm