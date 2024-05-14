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needles 15ss Track Pant ストレート
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商品の詳細
カラー···パープル
needles15ssのトラックパンツです。シルエットはストレートで今では希少かと思います。
昨年こちらで購入しましたが、最近履いていないため出品します。目立った傷や汚れはありませんが、あくまでも古着であることをご了承のうえ、お買い求めください。
サイズ(素人計測)
股上約33cm
股下約73cm
総丈約101cm
needles15ssのトラックパンツです。シルエットはストレートで今では希少かと思います。
昨年こちらで購入しましたが、最近履いていないため出品します。目立った傷や汚れはありませんが、あくまでも古着であることをご了承のうえ、お買い求めください。
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股上約33cm
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商品の説明
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