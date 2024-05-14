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【Columbia/コロンビア】アノラック パーカー c234
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￥6400税込
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商品の詳細
ブランド：Columbia（コロンビア）
サイズ：L(実寸から日本メンズサイズでL相当。当方身長173体重66で多少の余裕もあり、ちょうどいい感じで着れます。)
実寸：肩幅62cm 着丈73cm 身幅72cm 袖丈61cm
カラー：ディープグリーン
状態：古着故、リブの伸び等、通常の古着程度の使用感はあります。普段古着を着られる方でしたら、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。
なお、長期保存によるシワ（折れ目）がある場合があります。
コロンビアの アノラックパーカーナイロンジャケットになります。
フロントのロゴデザインで何にでも合わせやすく幅広いコーディネートが可能です。
女性の方はユルダボで可愛く着れる商品です。
サイズ：L(実寸から日本メンズサイズでL相当。当方身長173体重66で多少の余裕もあり、ちょうどいい感じで着れます。)
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状態：古着故、リブの伸び等、通常の古着程度の使用感はあります。普段古着を着られる方でしたら、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。
なお、長期保存によるシワ（折れ目）がある場合があります。
コロンビアの アノラックパーカーナイロンジャケットになります。
フロントのロゴデザインで何にでも合わせやすく幅広いコーディネートが可能です。
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商品の説明
2023年最新】Columbia コロンビア アノラックパーカーの人気アイテム ...
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chico / 158cm / プチプラ着回しコーデ♡ na Instagramu :
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