【Columbia/コロンビア】アノラック パーカー c234

商品の詳細

ブランド：Columbia（コロンビア）



サイズ：L(実寸から日本メンズサイズでL相当。当方身長173体重66で多少の余裕もあり、ちょうどいい感じで着れます。)



実寸：肩幅62cm 着丈73cm 身幅72cm 袖丈61cm



カラー：ディープグリーン



状態：古着故、リブの伸び等、通常の古着程度の使用感はあります。普段古着を着られる方でしたら、まだまだお使い頂けるコンディションかと思います。

なお、長期保存によるシワ（折れ目）がある場合があります。



コロンビアの アノラックパーカーナイロンジャケットになります。

フロントのロゴデザインで何にでも合わせやすく幅広いコーディネートが可能です。

女性の方はユルダボで可愛く着れる商品です。