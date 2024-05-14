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TENDERLOIN MELTON CPO JKT
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商品の詳細
テンダーロイン
メルトンジャケット
カラー:GRAY
サイズ:L
状態:新品、未使用
新品未使用品ですが完全な新品をお求めの方
又は神経質な方もご遠慮ください。
カラー···グレー
素材···ウール
メルトンジャケット
カラー:GRAY
サイズ:L
状態:新品、未使用
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商品の説明
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