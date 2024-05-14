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Supreme New York Yankees TrackPant
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￥11250税込
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商品の詳細
中古美品
ヤンキースキャップと相性バッチリです！
SupremeNewYorkYankees™
TrackPant
シュプリームニューヨークヤンキース
トラックパンツ
2021FallWinter
2021FW21FW
2021AW21AW
カラーネイビーNavy
サイズS
S=76/34/75/68/32
ウエスト/股上/股下/もも周り/裾巾(cm)
付属品無し
メジャーリーグを代表する球団でもあるNYヤンキースとの2度目のコラボ。
こちらはSupplexナイロンを使用したトラックパンツとなり、トップスも同柄でリリース。
ツートンで全体にパネル切り返しが施されアクセントにシュプリームカラーのRedが使われた。
左腿にヤンキースロゴアップリケ、右腿にSupremeロゴの刺繍が入る。
ウエストはゴムとドローコード、裾はゴム内蔵。
両サイドにシームハンドポケット、バックジップポケット、ウエスト内側にキーポケットが付く。
100%Nylon
TopLinging:100%Cotton,BottomLining:100%Polyester
MadeinChina
カラー···ブルー
パンツ丈···フルレングス
ヤンキースキャップと相性バッチリです！
SupremeNewYorkYankees™
TrackPant
シュプリームニューヨークヤンキース
トラックパンツ
2021FallWinter
2021FW21FW
2021AW21AW
カラーネイビーNavy
サイズS
S=76/34/75/68/32
ウエスト/股上/股下/もも周り/裾巾(cm)
付属品無し
メジャーリーグを代表する球団でもあるNYヤンキースとの2度目のコラボ。
こちらはSupplexナイロンを使用したトラックパンツとなり、トップスも同柄でリリース。
ツートンで全体にパネル切り返しが施されアクセントにシュプリームカラーのRedが使われた。
左腿にヤンキースロゴアップリケ、右腿にSupremeロゴの刺繍が入る。
ウエストはゴムとドローコード、裾はゴム内蔵。
両サイドにシームハンドポケット、バックジップポケット、ウエスト内側にキーポケットが付く。
100%Nylon
TopLinging:100%Cotton,BottomLining:100%Polyester
MadeinChina
カラー···ブルー
パンツ丈···フルレングス
商品の説明
Supreme x New York Yankees Track Pant Navy メンズ - FW21 - JP
Supreme/New York Yankees Track Pant - UG.SHAFT
Supreme New York Yankees™ Track Pant
Supreme x New York Yankees Track Pant Green メンズ - FW21 - JP
Supreme New York Yankees Track Pant 21FW-
Supreme×New York Yankees / シュプリーム×ニューヨークヤンキース ...
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