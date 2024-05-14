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Supreme New York Yankees TrackPant

シュプリーム

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商品の詳細

中古美品
ヤンキースキャップと相性バッチリです！


SupremeNewYorkYankees™
TrackPant

シュプリームニューヨークヤンキース
トラックパンツ

2021FallWinter
2021FW21FW
2021AW21AW

カラーネイビーNavy

サイズS
S=76/34/75/68/32
ウエスト/股上/股下/もも周り/裾巾(cm)

付属品無し

メジャーリーグを代表する球団でもあるNYヤンキースとの2度目のコラボ。

こちらはSupplexナイロンを使用したトラックパンツとなり、トップスも同柄でリリース。

ツートンで全体にパネル切り返しが施されアクセントにシュプリームカラーのRedが使われた。

左腿にヤンキースロゴアップリケ、右腿にSupremeロゴの刺繍が入る。

ウエストはゴムとドローコード、裾はゴム内蔵。

両サイドにシームハンドポケット、バックジップポケット、ウエスト内側にキーポケットが付く。

100%Nylon
TopLinging:100%Cotton,BottomLining:100%Polyester
MadeinChina

カラー···ブルー
パンツ丈···フルレングス

商品の説明

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