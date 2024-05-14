Supreme New York Yankees TrackPant

商品の詳細

中古美品

ヤンキースキャップと相性バッチリです！





SupremeNewYorkYankees™

TrackPant



シュプリームニューヨークヤンキース

トラックパンツ



2021FallWinter

2021FW21FW

2021AW21AW



カラーネイビーNavy



サイズS

S=76/34/75/68/32

ウエスト/股上/股下/もも周り/裾巾(cm)



付属品無し



メジャーリーグを代表する球団でもあるNYヤンキースとの2度目のコラボ。



こちらはSupplexナイロンを使用したトラックパンツとなり、トップスも同柄でリリース。



ツートンで全体にパネル切り返しが施されアクセントにシュプリームカラーのRedが使われた。



左腿にヤンキースロゴアップリケ、右腿にSupremeロゴの刺繍が入る。



ウエストはゴムとドローコード、裾はゴム内蔵。



両サイドにシームハンドポケット、バックジップポケット、ウエスト内側にキーポケットが付く。



100%Nylon

TopLinging:100%Cotton,BottomLining:100%Polyester

MadeinChina



カラー···ブルー

パンツ丈···フルレングス