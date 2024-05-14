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9090 × umbro Nylon Track Jacket アンブロ
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￥10780税込
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商品の詳細
9090×umbroNylonTrackJacket（ナイロントラックジャケット）
状態:新品未使用
▼商品説明
フロントに9090オリジナルエンブレムとumbroロゴを刺繍し、サイドのパイピングと切り返しが特徴的なナイロントラックジャケット。
高めのネックにラグランスリーブを採用した1着。
▼スペック
原産国:中国
素材:ナイロン100％
#9090
#umbro
#アンブロ
#トラックジャケット
#トラジャ
#ナイロンジャケット
#NylonTrackJacket
#NylonJacket
#アンブロジャケット
状態:新品未使用
▼商品説明
フロントに9090オリジナルエンブレムとumbroロゴを刺繍し、サイドのパイピングと切り返しが特徴的なナイロントラックジャケット。
高めのネックにラグランスリーブを採用した1着。
▼スペック
原産国:中国
素材:ナイロン100％
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商品の説明
9090 × umbro Nylon Track Jacket – YZ
9090 × umbro Nylon Track Jacket – YZ
9090 × umbro Nylon Track Jacket – YZ
9090 × umbro Nylon Track Jacket – YZ
9090 × umbro Nylon Track Jacket – YZ
9090 × umbro Nylon Track Jacket – YZ
9090 x アンブロ ナイロントラックジャケット
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