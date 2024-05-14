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ナノ・ユニバース別注lee サルエル テーパード ジーンズ デニム 29
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￥2399税込
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商品の詳細
サイズ29
平置きで39×76cm
サルエルテーパードシルエットで股上は深めの29cm
使用感はありますが、特にダメージはありません
商品の説明
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