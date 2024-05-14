hockey Tシャツ ファッキンオーサム 　完売品

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ファッキングオーサム

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商品の詳細

着なくなったので出品します。数回の着用と洗濯をしているので多少の使用感があります。
全サイズ完売品ですので探していた方はぜひ
size(購入時):着丈74、身幅49、袖丈19、肩幅45

商品の説明

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