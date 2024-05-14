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SHAKA TEE / WHITE 釈迦 気絶 Tシャツ 白
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商品の詳細
SHAKASTUNTEE/WHITE釈迦気絶スタンTシャツ白Ｌサイズ
新品未使用です。
自宅のクリアケースにて保管してました。
着る機会がないため出品させていただきます。
ノークレームノーリターンでお願いします。
#shaka
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商品の説明
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