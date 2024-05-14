ジーンズ メンズ Gパン デニムパンツ バイクウエア ビンテージ ダメージ97

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Gterse

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商品の詳細

★カラー：写真参照
★素材：コットン
★実寸：
29総丈約101cmウェスト約71cmヒップ約106cmモモ幅約53cm
30総丈約103cmウェスト約73cmヒップ約108cmモモ幅約54cm
31総丈約104cmウェスト約76cmヒップ約110cmモモ幅約55cm
32総丈約105cmウェスト約79cmヒップ約112cmモモ幅約56cm
33総丈約106cmウェスト約81cmヒップ約114cmモモ幅約57cm
34総丈約107cmウェスト約83cmヒップ約116cmモモ幅約58cm
36総丈約108cmウェスト約89cmヒップ約118cmモモ幅約59cm
38総丈約110cmウェスト約95cmヒップ約120cmモモ幅約60cm

商品の説明

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