(期間限定) needles トラックパンツ

商品の詳細

値下げ対応可能です。

他のサイトでも出品中

ブラック✖️パープル

サイドラインでとても雰囲気あります^^



ストレート タイプでございます！



21AWの人気の品です！



こちらXSサイズの販売でございます！





UNUSEDURUsunseabukhtneedlesessayYAECAwhowhatneonsignauraleekutirciatrecomoliunusedyaecaユニクロ UniqloGUZARAノースフェイス

ラルフローレン toironierパタゴニアMHLleftalone

Lindmdaydayoveryouthlotherhenderscheme

セカイノオワリ 深瀬 フカセ Fukaseコムドット 窪塚洋介 滝藤賢一 永野芽郁 菅田将暉 着用モデルなど好きな方におすすめです^^



当方がよく着用しているブランドとして

*アウター、トップス、セットアップ

MONCLERモンクレール 1piu1uguale3ウノピュウウノウグァーレトレ junhashimotoジュンハシモト AKMbalenciagaバレンシアガ diorhommeディオールオム LARDINIラルディーニ

*ボトム、シューズ、革小物等

Giabsジャブス resoundclothingリサウンドクロージング wjkjimmychooジミーチュウ LouisVuittonルイヴィトン



■補足コメント



※こちらはブランド品につきすり替え防止のため返品は対応できかねます。トラブル防止のため神経質な方はご購入をお控えください。画像をご確認の上、十分納得の上でご購入ください。ご質問はご購入前にお願い致します(^^)



2020年秋冬のCrossBoxLogoHoodedSweatshirtプルオーバースウェットパーカーです。肉厚な裏起毛スウェット素材を用い、ロゴがクロスしたデザインで仕上げた一着です。