00sNIKE ショーツハーフパンツy2kスウォッシュ刺繍ロゴ、ヴィンテージ

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商品の詳細

00年代のNIKEナイキのショーツです。



この絶妙なボーダーとローファーの相性抜群です。

是非お願い致します。



サイズ：XL

ウエストフリーサイズ調節可能（平置き87cm】

股上32cm

股下28cm

総丈56cm