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00sNIKE ショーツハーフパンツy2kスウォッシュ刺繍ロゴ、ヴィンテージ
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商品の詳細
00年代のNIKEナイキのショーツです。
この絶妙なボーダーとローファーの相性抜群です。
是非お願い致します。
サイズ：XL
ウエストフリーサイズ調節可能（平置き87cm】
股上32cm
股下28cm
総丈56cm
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商品の説明
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