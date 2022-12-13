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00sNIKE ショーツハーフパンツy2kスウォッシュ刺繍ロゴ、ヴィンテージ

ナイキ

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商品の詳細

00年代のNIKEナイキのショーツです。

この絶妙なボーダーとローファーの相性抜群です。
是非お願い致します。

サイズ：XL
ウエストフリーサイズ調節可能（平置き87cm】
股上32cm
股下28cm
総丈56cm

商品の説明

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